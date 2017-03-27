All CATEGORIES
☰ Menu

Akron drug court program extended to Stow defendants

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 27, 2017 - 04:35 PM | Updated: March 28, 2017 - 03:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Judge Jon Oldham, Akron Municipal court, talks about opening Drug Court to people charged in Stow Municipal Court as (from left) Julie Ellison, Oldham's bailiff, Rhonda Brink, caseworker Oriana House, Amber Moore, an intern at Oriana House and Emily Beers, program coordinator at Oriana House listen in Oldham's courtroom on Friday in Akron. Judge Oldham is in charge of Akron's "Recovery Court" program. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

whole30cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Get ready to meet other new neighbors alongside 365 by Whole Foods at former West Point Market site - 8:29 PM

Hairstyles and healthy attitudes — along with pet care and Italian cuisine — will fill up the new retail space accompanying 365 by Whole Foods when the complex opens this year in West Akron.

sweet29cut_04
America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers
water29_3
Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home
edwin29_1
Former Edwin Shaw buildings coming down in Lakemore
Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt? - 7:17 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next