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Volunteering

Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: May 11, 2017 - 08:36 PM
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Framed water color works of art make with love by children from Ritzman Elementary School wait to be distributed to patients on the art cart at Summa Akron City Hospital on Thursday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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