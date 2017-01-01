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First baby of 2017

Akron family welcomes first local baby of 2017 at Summa Akron City Hospital

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: January 1, 2017 - 08:42 PM
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Shatoria Blue (left) (cq) and Pierre Jenkins of Akron hold the hands of their newborn daughter Paris Jenkins at Summa Akron City Hospital Sunday in Akron. Paris is the first baby born in Summit county in 2017. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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