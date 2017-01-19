Akron fire investigators say unattended cooking caused fatal blaze last month

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gZmlyZSBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNheSB0aGF0IGEgaG91c2UgZmlyZSBsYXN0IG1v
bnRoIHRoYXQga2lsbGVkIGZvdXIgcGVvcGxlLCBpbmNsdWRpbmcgdHdvIGNoaWxkcmVuLCB3YXMg
Y2F1c2VkIGJ5IHVuYXR0ZW5kZWQgY29va2luZy48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgb24gVGh1cnNk
YXkgbW9ybmluZyBhbm5vdW5jZWQgdGhlIHJlc3VsdHMgb2YgdGhlaXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBp
bnRvIHRoZSBibGF6ZSBhdCB0aGUgdGhyZWUtc3RvcnkgaG9tZSBhdCAyNjYgRS4gVGFsbG1hZGdl
IEF2ZS4gaW4gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBOb3J0aCBIaWxsIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+PHA+
SW52ZXN0aWdhdG9ycyBmb3VuZCAmIzgyMjA7aGVhdnkgZGFtYWdlIHRvIHRoZSBmaXJzdCBmbG9v
ciBraXRjaGVuIGFyZWEgYXQgYW5kIG5lYXIgdGhlIGdhcyBzdG92ZSwmIzgyMjE7IHRoZSBkZXBh
cnRtZW50IHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuICYjODIyMDtUaGUga25vYnMgb2YgdGhlIHN0
b3ZlIHdlcmUgY29tcGxldGVseSBidXJuZWQgb2ZmLCBhbmQgZXZpZGVuY2Ugc2hvd3Mgb25lIGJ1
cm5lciB3YXMgaW4gdGhlIG9uIHBvc2l0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGRhbWFnZSB3YXMg
dG9vIHNldmVyZSB0byBkZXRlcm1pbmUgd2hhdCB3YXMgYmVpbmcgY29va2VkLCBmaXJlIEx0LiBT
aWVyamllIExhc2ggc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGZpcmUgc3ByZWFkIHVwd2FyZCBpbiBhICYjODIy
MDtjaGltbmV5IGVmZmVjdCYjODIyMTsgYW5kIHJlYWNoZWQgdGhlIHNlY29uZCBmbG9vci48L3A+
PHA+RmlyZWZpZ2h0ZXJzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzZWUgYW55IHNtb2tlIGRldGVjdG9ycywgYnV0
IGludmVzdGlnYXRvcnMgd2VyZSB1bmFibGUgdG8gZGV0ZXJtaW5lIGNvbmNsdXNpdmVseSB3aGV0
aGVyIHRoZXkgd2VyZSBwcmVzZW50IG9yIG5vdC4gSW52ZXN0aWdhdG9ycyBoYWQgc2FpZCB0aGV5
IHdlcmUgY29uc2lkZXJpbmcgZmlsaW5nIGNoYXJnZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgbGFuZGxvcmQgZm9y
IG5vdCBwcm92aWRpbmcgc21va2UgZGV0ZWN0b3JzLjwvcD48cD5MYXNoIHNhaWQgaW52ZXN0aWdh
dG9ycyBhcmUgbm90IHNlZWtpbmcgY2hhcmdlcyBub3cuIFRoZSBkZXBhcnRtZW50IGlzIG5vdyBm
b2N1c2VkIG9uIGVkdWNhdGluZyB0aGUgcHVibGljIGFib3V0IHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHNt
b2tlIGRldGVjdG9ycywgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPlR3byBmYW1pbGllcyBsaXZlZCBhdCB0aGUg
cmVudGFsIGhvbWUgYXQgdGhlIHRpbWUgb2YgdGhlIGJsYXplLCB3aGljaCBzdGFydGVkIHNvbWV0
aW1lIGFmdGVyIDEyOjMwIGEubS4gRGVjLiAzLiA8L3A+PHA+T21hciBSaWxleSwgMzcsIGFuZCBw
YXJ0bmVyIFNoaXJsZXkgV2FsbGlzLCAzMywgb2NjdXBpZWQgbW9zdCBvZiB0aGUgaG9tZSB3aXRo
IFNoYW5peWEgV2FsbGlzLCAxMjsgQW5peWxhIFJpbGV5LCA5OyBhbmQgU2hhbmljZSBSaWxleSwg
OC4gPC9wPjxwPkplbm5pZmVyIEdydWJicyBsaXZlZCBpbiB0aGUgdGhpcmQtc3RvcnkgYXR0aWMg
YmVkcm9vbS4gPC9wPjxwPk9tYXIgUmlsZXksIFNoaXJsZXkgV2FsbGlzLCBBbml5bGEgUmlsZXkg
YW5kIFNoYW5pY2UgUmlsZXkgd2VyZSBraWxsZWQuPC9wPjxwPkdydWJicywgMzQsIGVzY2FwZWQg
dGhlIGhvbWUgYnkgbGVhcGluZyBmcm9tIGFuIGF0dGljIHdpbmRvdy4gVGhlIG9sZGVzdCBnaXJs
LCBTaGFuaXlhLCB3YXMgcmV2aXZlZC4gPC9wPjxwPlRoZSBlc3RhdGVzIG9mIE9tYXIgUmlsZXkg
YW5kIGhpcyB0d28gZGF1Z2h0ZXJzIHdobyBkaWVkIGhhdmUgZmlsZWQgYSB3cm9uZ2Z1bCBkZWF0
aCBsYXdzdWl0IGluIFUuUy4gRGlzdHJpY3QgQ291cnQgYWdhaW5zdCBsYW5kbG9yZCBKb25pIExh
aWRpZyBvZiBBa3JvbiBzZWVraW5nICQyNSBtaWxsaW9uIGluIGRhbWFnZXMuIFRoZSBzdWl0IGNs
YWltcyBzaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGVxdWlwIHRoZSBob21lIHdpdGggc21va2UgZGV0ZWN0b3Jz
LjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJt
b25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.