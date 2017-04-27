All CATEGORIES
☰ Menu

Union

Akron fire union treasurer accused of stealing more than $600,000 from union; Joseph Ruhlin indicted on five felonies

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 27, 2017 - 01:51 PM | Updated: April 28, 2017 - 08:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 2016 file photo, Joe Ruhlin of the Akron Fire Department serves up chili at the 10th Annual Chili Challenge at Lock 3 in Akron. Ruhlin, 40, treasurer of Local 330, is accused of stealing perhaps as much as $600,000 from the union. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)


 

MOST POPULAR

Prev Next