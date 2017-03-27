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Local crime

Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

By Stephanie Warsmith  and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: March 27, 2017 - 05:58 PM | Updated: March 28, 2017 - 08:23 AM
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In this Jan. 2016 file photo, Lt. Russ Brode (left) and firefighter Joe Ruhlin of the Akron Fire Department serve up chili at the 10th Annual Chili Challenge at Lock 3 in Akron. Ruhlin, 40, treasurer of Local 330, is accused of stealing perhaps as much as $100,000 from the union. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)

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