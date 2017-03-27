All CATEGORIES
☰ Menu

Local crime

Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

By Stephanie Warsmith and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: March 27, 2017 - 05:58 PM | Updated: March 28, 2017 - 03:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 2016 file photo, Lt. Russ Brode (left) and firefighter Joe Ruhlin of the Akron Fire Department serve up chili at the 10th Annual Chili Challenge at Lock 3 in Akron. Ruhlin, 40, treasurer of Local 330, is accused of stealing perhaps as much as $100,000 from the union. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)


MORE IN NEWS

lgbt30cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now

Akron Civil Rights Commission is celebrated by LGBT community, which now has somewhere to report discrimination. But hearing such complaints has also drawn the ire of some.

summa30cut
Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end
battle30_01
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs
Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt?
aps30cut
Akron school board approves teachers contract, receives master plan for academies
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next