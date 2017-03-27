All CATEGORIES
☰ Menu

Local crime

Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

By Stephanie Warsmith and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: March 27, 2017 - 05:58 PM | Updated: March 28, 2017 - 03:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 2016 file photo, Lt. Russ Brode (left) and firefighter Joe Ruhlin of the Akron Fire Department serve up chili at the 10th Annual Chili Challenge at Lock 3 in Akron. Ruhlin, 40, treasurer of Local 330, is accused of stealing perhaps as much as $100,000 from the union. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)


MORE IN NEWS

battle30_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs - 10:08 PM

Prosecutors say Phillip Battle and his wife were using cocaine and drinking on the night before her death when they called police to report hearing noises and voices in their Goodyear Heights home.

Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt? - 10:07 PM
nexus30cut
Residents fighting Nexus seek more funding from Green - 10:08 PM
ballou30cut_01
National Press Club president talks to Akron audience about Trump and media - 10:07 PM
Democratic boss steps down to challenge one of the last Republicans elected in Akron - 10:07 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next