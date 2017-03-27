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Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

By Stephanie Warsmith and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: March 27, 2017 - 05:58 PM | Updated: March 27, 2017 - 06:27 PM

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