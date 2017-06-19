Akron firefighters, police to battle in softball game

PHA+V2hpY2ggaXMgYmV0dGVyOiByZWQgb3IgYmx1ZT88L3A+PHA+VGhhdCBxdWVzdGlvbiB3aWxs
IGJlIGFuc3dlcmVkIHRoaXMgU3VuZGF5IHdoZW4gQWtyb24gZmlyZWZpZ2h0ZXJzIHRha2Ugb24g
cG9saWNlIG9mZmljZXJzIGluIGEgY2hhcml0eSBzb2Z0YmFsbCBnYW1lIGF0IENhbmFsIFBhcmsg
U3RhZGl1bSwgMzAwIFMuIE1haW4gU3QuIGluIGRvd250b3duIEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGUgc2Fm
ZXR5LWZvcmNlcyBiYXR0bGUgd2lsbCBmb2xsb3cgYSBSdWJiZXJEdWNrcyBnYW1lIGF0IDI6MDUg
cC5tLjwvcD48cD5UaGUgc29mdGJhbGwgZ2FtZSB3aWxsIHN0YXJ0IGFib3V0IGFuIGhvdXIgYWZ0
ZXIgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgUnViYmVyRHVja3MgZ2FtZS48L3A+PHA+VGlja2V0cyBhcmUgJDkg
Zm9yIGJvdGggdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIGdhbWUgYW5kIHRoZSBzYWZldHkgZm9yY2VzIGdhbWUg
YW5kIGNhbiBiZSBwdXJjaGFzZWQgYnkgY2FsbGluZyBKb3NoIGF0IE1pcmFjbGUgVHJvcGh5ICgz
MzAtMzc2LTgzMzUpLCBNYXJnZSBhdCB0aGUgUGVhbnV0IFNob3BwZSBhdCAzMzAtMzc2LTcwMjAs
IHRoZSBmaXJlIGNoaWVmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGF0IDMzMC0zNzUtMjQxMCBvciB0aGUgcG9s
aWNlIGNoaWVmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGF0IDMzMC0zNzUtMjI0NC48L3A+PHA+VGhvc2Ugd2hv
IGF0dGVuZCBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byB3ZWFyIGJsdWUgdG8gc3VwcG9ydCBwb2xpY2UsIHJl
ZCB0byBiYWNrIGZpcmVmaWdodGVycyBvciB5ZWxsb3cgZm9yIGJvdGguPC9wPjxwPkZpcmUgQ2hp
ZWYgQ2xhcmVuY2UgVHVja2VyIGFuZCBQb2xpY2UgQ2hpZWYgSmFtZXMgTmljZSBwbGFuIHRvIHBh
cnRpY2lwYXRlLiA8L3A+PHA+VGhlIGV2ZW50IGlzIHNwb25zb3JlZCBieSB0aGUgQWtyb24gT3B0
aW1pc3QgQ2x1Yiwgd2l0aCB0aGUgcHJvY2VlZHMgaGVscGluZyBmdW5kIHNjaG9sYXJzaGlwcyB0
aGUgY2x1YiBhd2FyZHMgdG8gbG9jYWwgaGlnaCBzY2hvb2wgc3R1ZGVudHMuIDwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.