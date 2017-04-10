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Akron firefighters save man from burning home

Beacon Journal staff report

Published: April 10, 2017 - 08:39 AM | Updated: April 11, 2017 - 03:18 PM
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Damage of the home at the intersection of Inman and Johnston streets that caught fire last night in the city's University Park neighborhood in Akron. Firefighters were able to rescue a man in the house. A dog did not survive the fire. The cause of the fire remains under investigation. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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