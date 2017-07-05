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Akron food trucks may get more freedom by next year — and restaurant owners aren’t happy about it

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 08:14 PM
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Customers visit Square Scullery (right) and enjoy lunch on Wednesday at Cascade Plaza in Akron. Strict food truck legislation restricts where trucks can park on public property. Cascade Cucina is the first regular city event to break that mold and offer food is Cascade Plaza. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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