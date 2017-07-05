All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Akron food trucks may get more freedom by next year — and restaurant owners aren’t happy about it

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 08:14 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Customers visit Square Scullery (right) and enjoy lunch on Wednesday at Cascade Plaza in Akron. Strict food truck legislation restricts where trucks can park on public property. Cascade Cucina is the first regular city event to break that mold and offer food is Cascade Plaza. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

zoo08_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive

The Akron Zoo is now officially one of two sensory inclusive zoos in the country.

schneider08
UA students summarize findings: For every visible grave, two lurk below at Schneider Park
flag08_02
Akron native uses American flags to illustrate nation’s early history
Trump confronts Putin on election hacking in first meeting
There’s still high interest in growing marijuana in Akron; more medical marijuana businesses line up for approval at City Hall
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next