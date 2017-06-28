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Infrastructure

Akron gets $7.5 million in federal money to fix downtown bridge

By Beacon Journal staff report
Beacon Journal staff report

Published: June 28, 2017 - 10:04 AM | Updated: June 29, 2017 - 08:15 AM
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City of Akron Mayor Dan Horrigan announced that the city will be getting $7.5 million to fix the State Street bridge that spans from South Main Street to Water Street and goes over the Ohio and Erie Canal Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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