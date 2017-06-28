All CATEGORIES
☰ Menu

Infrastructure

Akron gets $7.5 million in federal money to fix downtown bridge

By Beacon Journal staff report
Beacon Journal staff report

Published: June 28, 2017 - 10:04 AM | Updated: June 29, 2017 - 08:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

City of Akron Mayor Dan Horrigan announced that the city will be getting $7.5 million to fix the State Street bridge that spans from South Main Street to Water Street and goes over the Ohio and Erie Canal Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

taxcredit28cut_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Downtown Akron developers grab $5 million in tax credits

The state is providing a new financing tool to help save old buildings in downtown Akron.

graves29cut_1
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway
Bob Dyer: Is something wrong at the library?
Parents of Akron boy who overdosed sentenced to 21 months in prison
ljames_mug
LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next