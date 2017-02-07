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Akron house explosion felt, heard from 3 miles away; 1 man injured

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 08:22 PM | Updated: February 9, 2017 - 08:09 AM
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Firefighters extinguish a blaze of a house which reportedly exploded Tuesday, at the corner of Cortland Avenue and South Hawkins Avenue in Akron. (Elmer Thomas/Special to the Beacon Journal)

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