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Immigration

Akron immigrant and mother prepares for possible deportation

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 3, 2017 - 10:22 PM
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Rosa Saltos talks about her immigration status at the law offices of Farhad Sethna, an immigration attorney, on Thursday in Cuyahoga Falls. Her son, Andrew Cardenas, 18, sits behind her. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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