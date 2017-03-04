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Immigration

Akron immigrant shackled by ICE ‘self-deports’ to avoid prosecution

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 4, 2017 - 07:32 PM
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