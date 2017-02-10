All CATEGORIES
☰ Menu

Akron investigating cause of two fires

Beacon Journal staff report

Published: February 10, 2017 - 08:08 AM

MORE IN NEWS

medinafire10cut_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Man, 18, killed in Medina apartment fire; parents badly burned - 12:23 PM

At 3:12 a.m. Thursday, Laura Kozakiewycz awoke to a loud bang.

summa10cut_01
New emergency in the ER: Summa loses accreditation to teach emergency medicine residents
booking10cut
Move over tribute bands, local bands want a shot at playing Lock 3 this summer
cnn10cut_02
North Hill’s foreign-born are nationally recognized as economic drivers in CNN report
Former Summit County councilwoman opts against taking stand and calling witnesses in federal bribery case
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next