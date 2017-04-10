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Real estate

Akron is state’s least-squeezed larger city amid U.S. decline in homes for sale

By Alex Veiga
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 09:54 AM | Updated: April 10, 2017 - 11:22 AM
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Kathleen Mulcahy stands in her recently sold one-bedroom condo, on which she received nearly two dozen offers and sold for more than $100,00 over her asking price, in Seattle's Belltown neighborhood. Many would-be buyers, especially in the big cities, will be wading into a market that's crowded with rival buyers and constrained by the lowest inventory of homes for sale in nearly two decades. That severe imbalance between supply and demand favors sellers, but also gives homeowners little incentive to part with their properties. (AP Photo/Elaine Thompson)

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