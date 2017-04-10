All CATEGORIES
☰ Menu

Real estate

Akron is state’s least-squeezed larger city amid U.S. decline in homes for sale

By Alex Veiga
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 09:54 AM | Updated: April 10, 2017 - 11:22 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kathleen Mulcahy stands in her recently sold one-bedroom condo, on which she received nearly two dozen offers and sold for more than $100,00 over her asking price, in Seattle's Belltown neighborhood. Many would-be buyers, especially in the big cities, will be wading into a market that's crowded with rival buyers and constrained by the lowest inventory of homes for sale in nearly two decades. That severe imbalance between supply and demand favors sellers, but also gives homeowners little incentive to part with their properties. (AP Photo/Elaine Thompson)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Akron Dish: Men Who Cook returns; da Bayou plans grand opening; Ramp Up Peninsula; Mustard Seed celebrates; events and signings

The guys are back, and this time Akron’s mayor and fire chief are cookin’.

playball12cut_01
Indians home opener brings hopes for October baseball
fire11cut_01
Akron firefighters save man from burning home
cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
run11cut_01
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next