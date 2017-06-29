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Akron kicks off plan to end childhood drownings by providing swimming lessons to every child before fourth grade

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 29, 2017 - 12:40 PM | Updated: June 29, 2017 - 03:57 PM
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Swim instructor Jessica Winkel helps Rohan Gould, 9 from the Urban League during a Safety Around Water program at the University Park YMCA on Thursday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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