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Akron law firm investigating rambling email sent by Metro RTA executive director

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 20, 2017 - 01:55 PM | Updated: April 21, 2017 - 11:00 PM
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A bus waits for passengers to load at the Akron bus terminal on March 11, 2016, in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)


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