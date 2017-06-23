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Akron legal community rallies around attorney injured in motorcycle crash; benefit planned for Thursday

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 23, 2017 - 11:34 AM | Updated: June 23, 2017 - 02:07 PM

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