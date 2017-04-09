All CATEGORIES
☰ Menu

Ellet

Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 9, 2017 - 09:14 PM | Updated: April 10, 2017 - 11:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ed and Karen Dunn at their home at the intersection of East Market Street and Robindale Avenue on Saturday in Akron. The City of Akron has secured $4.4 million in funding to alter the intersection and possibly acquiring the Dunn's home for the project. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fire11cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron firefighters save man from burning home

Akron firefighters rescued a man from a burning house late Sunday night but couldn’t save a dog from the blaze.

cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
run11cut_01
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday
Bob Dyer: Prosecutor’s comments about trustee’s death are astonishing
Diana Zaleski, who modernized Summit County’s court computer records, dies at age 76
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next