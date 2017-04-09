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Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 9, 2017 - 09:14 PM | Updated: April 10, 2017 - 11:11 PM
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Ed and Karen Dunn at their home at the intersection of East Market Street and Robindale Avenue on Saturday in Akron. The City of Akron has secured $4.4 million in funding to alter the intersection and possibly acquiring the Dunn's home for the project. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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