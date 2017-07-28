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Entrepreneurship

Akron Makerbus hits the road again, hopes its Silicon Valley tie will put it on top

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 28, 2017 - 07:43 PM
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Akron Startup bus conductor Kyle McKee talks about his positive experience last year with the bus tour during the Akron Startup Buspreneur Crash Course & Launch Party on Friday at BLU Plate in Akron. The Akron StartupBus is making a week-long trip to New Orleans to compete in a national entrepreneurship competition against some of the country's largest cities. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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