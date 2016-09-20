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Akron man, 24, charged with kidnapping son while boy’s mother showered

Beacon Journal staff report

Published: September 20, 2016 - 06:23 PM

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