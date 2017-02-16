All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man, 27, gets life in prison for raping three young girls over three-month period

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 06:29 PM | Updated: February 17, 2017 - 08:06 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Delacey Walters looks onward during his sentencing on Thursday at the Summit County Courthouse in Akron, Ohio. Walters was sentenced to life in prison for raping his girlfriend's three young children and giving them STDs. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

space18cut John Raoux - AP
Moonshot pad roaring back into action with SpaceX launch - 10:11 PM

CAPE CANAVERAL, FLA.: The launch pad used to send Americans to the moon and shuttle astronauts into orbit is roaring back into action.

Smucker sales decline; company says Folgers coffee and pet food snacks contributed to lower revenues - 10:11 PM
ohglenn18cut_02
John Glenn’s widow turns 97, says she misses him ’terribly’ - 10:17 PM
teach17
Kasich wants teachers to learn another job, or lose theirs
jurors18cut_01
Jurors on Summit County’s last death penalty case detail difficult service - 7:48 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next