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Akron man, 27, gets life in prison for raping three young girls over three-month period

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 06:29 PM | Updated: February 17, 2017 - 08:06 AM
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Delacey Walters looks onward during his sentencing on Thursday at the Summit County Courthouse in Akron, Ohio. Walters was sentenced to life in prison for raping his girlfriend's three young children and giving them STDs. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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