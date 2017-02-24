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Akron man, 51, charged with shooting, killing his wife, 37

Beacon Journal staff report

Published: February 24, 2017 - 03:29 PM

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