Akron man accused of impersonating police officer for Scared Straight effort faces additional charges

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQW4gQWtyb24gbWFuIGFycmVzdGVkIGZvciBhbGxlZ2VkbHkgaW1wZXJzb25hdGluZyBh
IHBvbGljZSBvZmZpY2VyIGFzIHBhcnQgb2YgYSBTY2FyZWQgU3RyYWlnaHQgcHJvZ3JhbSBoYXMg
YmVlbiBpbmRpY3RlZCBvbiBudW1lcm91cyBhZGRpdGlvbmFsIGNoYXJnZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ
VGhlIHN1cHBsZW1lbnRhbCBpbmRpY3RtZW50LCBmaWxlZCBGcmlkYXkgYWZ0ZXJub29uIGFnYWlu
c3QgQ2hyaXN0b3BoZXIgSGVuZG9uLCBpcyAyMyBwYWdlcyBsb25nIGFuZCBjb250YWlucyBhIGxv
bmcgbGlzdCBvZiBuZXcgY2hhcmdlcywgaW5jbHVkaW5nIGFzc2F1bHQsIGtpZG5hcHBpbmcsIGFi
ZHVjdGlvbiwgaW1wZXJzb25hdGluZyBhIHBlYWNlIG9mZmljZXIgYW5kIGVuZGFuZ2VyaW5nIGNo
aWxkcmVuLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBhZGRpdGlvbmFsIGNoYXJnZXMgYXJlIGNvbm5lY3RlZCB0
byB0aGUgb3JpZ2luYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBjb25kdWN0ZWQgYnkgdGhlIFN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgU2hlcmlmZuKAmXMgT2ZmaWNlLCBwcm9zZWN1dG9ycyBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCUhlbmRv
biwgMjYsIHdpbGwgYmUgYXJyYWlnbmVkIG9uIHRoZSBuZXcgY2hhcmdlcyBhdCA4OjMwIGEubS4g
SnVseSAxMSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydC4gVGhlIGNhc2UgaXMg
YXNzaWduZWQgdG8gSnVkZ2UgQ2hyaXN0aW5lIENyb2NlLjwvcD4NCjxwPg0KCUhlbmRvbiB3YXMg
YXJyZXN0ZWQgaW4gQXByaWwsIGFjY3VzZWQgb2YgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBpbnRvIHRoZSBTdW1t
aXQgQ291bnR5IENvdXJ0aG91c2UgYW5kIHRoZSBjb3VudHkgamFpbCBzZXZlcmFsIHRpbWVzIHdo
aWxlIGNhcnJ5aW5nIGEgZmlyZWFybSBhbmQgYWNjb21wYW5pZWQgYnkgY2hpbGRyZW4gaW4gaGFu
ZGN1ZmZzLiBJbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNheSBIZW5kb24gY2xhaW1lZCB0byBiZSBwYXJ0IG9mIGEg
U2NhcmVkIFN0cmFpZ2h0IHByb2dyYW0uPC9wPg0KPHA+DQoJSGVuZG9uIGlzIG5vdCBhIGNlcnRp
ZmllZCBwZWFjZSBvZmZpY2VyIGluIE9oaW8sIGJ1dCBoZSBoYXMgYSBwZXJtaXQgdG8gY2Fycnkg
YSBjb25jZWFsZWQgd2VhcG9uLjwvcD4NCjxwPg0KCVN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9s
bG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDtAc3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFj
ZWJvb2s6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aCIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.