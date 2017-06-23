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Crime

Akron man accused of impersonating police officer for Scared Straight effort faces additional charges

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 23, 2017 - 02:30 PM
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Christopher Hendon is accused of trying to get into the Summit County Courthouse and the county jail several times while carrying a firearm and accompanied by children in handcuffs. (Photo courtesy of the Summit County Sheriff's Office)

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