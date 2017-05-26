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Akron man accused of kidnapping, raping high school girl

Beacon Journal staff report

Published: May 26, 2017 - 08:57 AM

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