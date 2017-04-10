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Akron man allegedly throws girlfriend through window screen, pours bleach into goldfish tank

Beacon Journal staff report

Published: April 10, 2017 - 03:48 PM

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