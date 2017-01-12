Akron man arraigned in Portage County on charges related to shooting deaths of pregnant woman and her ex-boyfriend

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEFrcm9uIG1hbiBhY2N1c2VkIG9mIHRoZSBOb3YuIDMwIHNob290aW5nIGRlYXRocyBv
ZiB0d28gcGVvcGxlIGluIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IHdhcyBwbGFjZWQgb24gYSAkNiBtaWxsaW9u
IGNhc2ggYm9uZCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+RGF2aWQgRGFybmVsbCBDYWxob3VuIEpyLiwgMjUs
IHdhcyBhcnJhaWduZWQgaW4gUG9ydGFnZSBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0IG9uIG5p
bmUgY2hhcmdlcyBpbmNsdWRpbmcgYWdncmF2YXRlZCBtdXJkZXIsIG11cmRlciBhbmQgaGF2aW5n
IGEgd2VhcG9uIHdoaWxlIHVuZGVyIGRpc2FiaWxpdHkuIDwvcD48cD5DYWxob3VuIGlzIGNoYXJn
ZWQgd2l0aCB0aGUgc2hvb3RpbmcgZGVhdGhzIG9mIFNhcmEgTWFyc2gsIDMyLCBvZiBLZW50LCB3
aG8gd2FzIHNpeCB0byAxMCB3ZWVrcyBwcmVnbmFudCBhbmQgTGVzaGF1biBTYW5kZXJzLCAzMywg
b2YgUmF2ZW5uYSBUb3duc2hpcCwgaGVyIGV4LWJveWZyaWVuZC48L3A+PHA+Q2FsaG91biBlbHVk
ZWQgcG9saWNlIGZvciA1JiMxODk7IHdlZWtzIGJlZm9yZSBoZSB3YXMgY2FwdHVyZWQgZWFybHkg
U2F0dXJkYXkgbW9ybmluZyBoaWRpbmcgaW4gYW4gdXBzdGFpcnMgYmVkcm9vbSBjbG9zZXQgaW4g
YSB2YWNhbnQgaG91c2UgaW4gU3RldWJlbnZpbGxlLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBzYWlkIGhl
IHdhcyBvbiBwYXJvbGUgZnJvbSBhIFN1bW1pdCBDb3VudHkgcHJpc29uIHNlbnRlbmNlIGFuZCBz
aG91bGQgbm90IGhhdmUgaGFkIGEgZmlyZWFybS4gQ2FsaG91biB3YXMgc2VudGVuY2VkIGluIDIw
MTAgb24gcm9iYmVyeSBhbmQgYnVyZ2xhcnkgY2hhcmdlcyBhbmQgd2FzIHJlbGVhc2VkIGluIE1h
cmNoIG9mIDIwMTUuPC9wPjxwPkhlIHJlbWFpbnMgaW4gdGhlIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IEphaWwu
PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.