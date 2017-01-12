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Akron man arraigned in Portage County on charges related to shooting deaths of pregnant woman and her ex-boyfriend

By Beacon Journal  staff report

Published: January 12, 2017 - 06:42 PM

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