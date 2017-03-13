All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man arraigned on more charges in fatal crash

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 13, 2017 - 05:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Defense attorney Don Malarcik (left) stands next to his client John Bird of Akron who is being arraigned on additional charges before Summit County Common Pleas Court Judge Joy Oldfield Monday in Akron. Bird is charged with aggravated vehicular homicide and operating a vehicle while intoxicated among other charges in causing the death of Grant Wilson, 17, of Chagrin Falls two days before Christmas 2016. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

asthma11cut_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Breathing easier: Akron Children’s efforts reduce ER visits, hospital stays for kids with asthma - 10:52 PM

Every morning before Neckole Herring sends her kids off to school, she gives them the same reminders: brush your teeth, wash your face, eat breakfast — and don’t forget to puff your inhalers.

bird14_01
Akron man arraigned on more charges in fatal crash
UA scraps campuswide buyout plan, explores “individualized retirement” incentives for faculty instead
Bob Dyer: Fans of darkness go on the offensive
Congress’ analyst: Millions to lose coverage under GOP health bill - 10:52 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next