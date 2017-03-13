Akron man arraigned on more charges in fatal crash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gbWFuIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSBNb25kYXkgdG8gYWRkaXRpb25hbCBm
ZWxvbnkgY2hhcmdlcyBmaWxlZCBhZ2FpbnN0IGhpbSBmb3IgYSBEZWNlbWJlciBjcmFzaCB0aGF0
IGxlZnQgYSBDaGFncmluIEZhbGxzIHRlZW4gZGVhZCBhbmQgdHdvIG90aGVycyBpbmp1cmVkLjwv
cD48cD5Kb2huIEJpcmQsIDUwLCBpcyBub3cgY2hhcmdlZCB3aXRoIHR3byBjb3VudHMgb2YgYWdn
cmF2YXRlZCB2ZWhpY3VsYXIgaG9taWNpZGUsIHRocmVlIGNvdW50cyBvZiBhZ2dyYXZhdGVkIHZl
aGljdWxhciBhc3NhdWx0LCBvbmUgY291bnQgb2YgdmVoaWN1bGFyIGFzc2F1bHQgYW5kIHR3byBj
b3VudHMgb2Ygb3BlcmF0aW5nIGEgdmVoaWNsZSB3aGlsZSB1bmRlciB0aGUgaW5mbHVlbmNlIChP
TVZJKS4gQWxsIG9mIHRoZSBjaGFyZ2VzIGFyZSBmZWxvbmllcyBleGNlcHQgZm9yIE9NVkksIHdo
aWNoIGlzIGEgZmlyc3QtZGVncmVlIG1pc2RlbWVhbm9yLjwvcD48cD5CaXJkIHdhcyBhcnJhaWdu
ZWQgb24gdGhlIGV4dHJhIGNoYXJnZXMgYnkgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291
cnQgSnVkZ2UgSm95IE1hbGVrIE9sZGZpZWxkLiBIZSBpcyBmcmVlIG9uIGEgJDIsNTAwIGJvbmQu
PC9wPjxwPkRvbiBNYWxhcmNpaywgQmlyZCYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5LCBzYWlkIGhlIGhhcyBo
aXJlZCBhbiBhY2NpZGVudCByZWNvbnN0cnVjdGlvbiBleHBlcnQgdG8gcmV2aWV3IHRoZSBjcmFz
aC48L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSBCaXJkIGNhdXNlZCBhIGNyYXNoIGF0IGFib3V0IDc6MzAgcC5t
LiBEZWMuIDIzIGF0IE5vcnRoIFBvcnRhZ2UgUGF0aCBhbmQgU3VubnlzaWRlIEF2ZW51ZSBpbiBX
ZXN0IEFrcm9uLiBQb2xpY2Ugc2F5IEJpcmQgd2FzIGRyaXZpbmcgYSAyMDE1IEplZXAgQ2hlcm9r
ZWUgd2hlbiBoZSBoaXQgdGhlIHJlYXIgcGFzc2VuZ2VyIHNpZGUgb2YgYSAyMDE0IEF1ZGkgd2hv
c2UgZHJpdmVyIHdhcyBhdHRlbXB0aW5nIHRvIG1ha2UgYSB0dXJuLiBUaGUgQXVkaSBzcHVuIGFy
b3VuZCBhbmQgc3RydWNrIGEgdXRpbGl0eSBwb2xlLjwvcD48cD5HcmFudCBXaWxzb24sIDE3LCBv
ZiBDaGFncmluIEZhbGxzLCBhIHBhc3NlbmdlciBvZiB0aGUgQXVkaSwgZGllZCBmcm9tIGhpcyBp
bmp1cmllcywgYW5kIHRoZSBBdWRpIGRyaXZlciBhbmQgYW5vdGhlciBwYXNzZW5nZXIgYWxzbyB3
ZXJlIGh1cnQsIGFzIHdhcyBCaXJkLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2F5IHNwZWVkIGFuZCBhbGNvaG9s
IHdlcmUgaW52b2x2ZWQgd2l0aCB0aGUgY3Jhc2guPC9wPjxwPkJpcmQgd2lsbCBiZSBpbiBjb3Vy
dCBhZ2FpbiBBcHJpbCAxMCBmb3IgYSBwcmV0cmlhbC48L3A+PHA+RG91ZyBLaW5nLCBhIENoYWdy
aW4gRmFsbHMgYXR0b3JuZXkgcmVwcmVzZW50aW5nIERhdmlkIGFuZCBXZW5keSBXaWxzb24sIEdy
YW50IFdpbHNvbiYjODIxNztzIHBhcmVudHMsIGF0dGVuZGVkIEJpcmQmIzgyMTc7cyBNb25kYXkg
YXJyYWlnbm1lbnQuIEtpbmcgZGVzY3JpYmVkIEdyYW50IGFzIGEgJiM4MjIwO25lYXQga2lkLCYj
ODIyMTsgYW5kIHNhaWQsICYjODIyMDtFdmVyeWJvZHkgbG92ZWQgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
S2luZyBhbHNvIHBsYW5zIHRvIHRha2UgYSBjbG9zZXIgbG9vayBhdCB0aGUgY3Jhc2guIEhlIHdh
bnRzIHRvIGV4YW1pbmUgdGhlIHZlaGljbGVzIGludm9sdmVkIGFuZCB0aGUgYWNjaWRlbnQgcmVw
b3J0LCB3aGljaCBwb2xpY2UgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCB5ZXQgcmVsZWFzZWQgYmVjYXVzZSBvZiB0
aGUgcGVuZGluZyBjcmltaW5hbCBjYXNlLiBIZSBpcyB0cnlpbmcgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdobyBz
aG91bGQgYmUgbmFtZWQgaW4gYSBmdXR1cmUgd3JvbmdmdWwgZGVhdGggbGF3c3VpdC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBsb3QgbW9yZSB0byBpdCB0aGFuIHR3byBjYXJzIGNyYXNo
aW5nLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFj
aGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBhbmQgb24gVHdp
dHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.