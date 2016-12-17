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Akron man arrested in 78-year-old mother’s death

Published: December 17, 2016 - 06:27 PM

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By Amanda Garrett

Beacon Journal staff writer

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