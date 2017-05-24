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Fatal fire

Akron man arrested on charges relating to fire that killed seven family members may face death penalty

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 12:42 PM | Updated: May 24, 2017 - 10:16 PM
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Two adults and five children died in this house fire on Fultz Street Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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