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Fatal fire

Akron man arrested on charges relating to fire that killed seven family members may face death penalty

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 24, 2017 - 12:42 PM | Updated: May 25, 2017 - 08:35 AM
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Stanley O. Ford, 58, of Hillcrest Steet in Akron, is charged with aggravated arson and seven counts of aggravated murder in the May 15 fire on Fultz Road.

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