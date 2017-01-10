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Akron man charged in deadly Ravenna shooting

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: January 10, 2017 - 09:48 AM | Updated: January 11, 2017 - 07:36 AM
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Javon M. Thomas, charged with first degree murder for the Woodgate Blvd shooting in Ravenna on January 7.


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