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Akron man convicted in shooting death of Kent State student during robbery

Beacon Journal staff report

Published: November 4, 2016 - 10:22 AM

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