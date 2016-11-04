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Akron man facing 24 charges for allegedly crashing into police vehicles claims insanity

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 01:39 PM
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Donald Watson is video arraigned before Summit County Court of Common Pleas Magistrate Diane Dougherty for several charges including attempted murder. Police say Watson intentionally crashed his car into three parked Cuyahoga Falls Police cars then intentionally crashed into an occupied car severely injuring a Cuyahoga Falls Police officer in July. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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