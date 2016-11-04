All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man facing 24 charges for allegedly crashing into police vehicles claims insanity

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 01:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Donald Watson is video arraigned before Summit County Court of Common Pleas Magistrate Diane Dougherty for several charges including attempted murder. Police say Watson intentionally crashed his car into three parked Cuyahoga Falls Police cars then intentionally crashed into an occupied car severely injuring a Cuyahoga Falls Police officer in July. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

freedom07_04 Jeff Lange
Journalist gives post-election advice second year in a row at NAACP Freedom Fund Dinner - 10:18 PM

At the Akron chapter of the NAACP’s Freedom Fund Dinner on Sunday at the Tangier restaurant, the theme was ‘‘NAACP: Yesterday and Today.’’

hist07cut_01
Local history: Too-close-to-call 1966 commissioner’s race is worth recounting - 10:18 PM
goodnews07_chapel
Good News — Nov. 7 - 10:18 PM
The Scene: Goodwill Taste of Vintage - 10:12 PM
Charity events, week of Nov. 7: March of Dimes, One of a Kind Pets, Akron Symphony, Girls on the Run - 10:12 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next