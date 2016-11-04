All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man facing 24 charges for allegedly crashing into police vehicles claims insanity

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 01:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Donald Watson is video arraigned before Summit County Court of Common Pleas Magistrate Diane Dougherty for several charges including attempted murder. Police say Watson intentionally crashed his car into three parked Cuyahoga Falls Police cars then intentionally crashed into an occupied car severely injuring a Cuyahoga Falls Police officer in July. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

piano05cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Learning to thrive: Ethan Olaes lost his words to autism, but found his voice through music - 11:17 PM

Ethan Olaes seemed to disappear a couple of months shy of his second birthday.

watson05web
Akron man facing 24 charges for allegedly crashing into police vehicles claims insanity - 10:42 PM
Judge issues order to stop voter harassment by Trump backers - 11:17 PM
pornpoll05cut_03
Online shoppers donate to Clinton, porn watchers prefer Trump, new unscientific poll finds - 10:42 PM
UA will hold special meetings on finances - 10:41 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next