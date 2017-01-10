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Akron man gets license after four-year suspension, aided by new Summit County program

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 10, 2017 - 02:48 PM | Updated: January 11, 2017 - 07:38 AM
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Leslie "Lovell" Ingol Jr. stands for a portrait outside his workplace on Dunbar Drive in December. Ingol who has been without a valid driver's license for four years after getting an OVI charge and being penalized for driving without insurance, took his driving test Tuesday morning and passed his written test Saturday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal file photo)

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