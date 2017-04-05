Akron man gets life sentence in prison for rape of girl, 6

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST046IEFuIEFrcm9uIG1hbiB3YXMgc2VudGVuY2VkIFdlZG5lc2RheSB0byBsaWZlIGlu
IHByaXNvbiBhZnRlciBoZSBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byBjaGFyZ2VzIHJlbGF0aW5nIHRvIHRo
ZSByYXBlIG9mIGEgNi15ZWFyLW9sZCBnaXJsLjwvcD48cD5DYXJleSBDb2xsaW5zLCAyNiwgb2Yg
MTd0aCBTdHJlZXQgU291dGh3ZXN0LCB3aWxsIGJlIGVsaWdpYmxlIGZvciBwYXJvbGUgYWZ0ZXIg
MjUgeWVhcnMuIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0IEp1ZGdlIEFteSBDb3Jy
aWdhbGwgSm9uZXMgYWxzbyBkZXNpZ25hdGVkIENvbGxpbnMgYSBUaWVyIElJSSBzZXggb2ZmZW5k
ZXIgbWVhbmluZyBpZiBoZSBpcyByZWxlYXNlZCBmcm9tIHByaXNvbiwgaGUgd2lsbCBoYXZlIHRv
IHJlZ2lzdGVyIGFzIGEgc2V4IG9mZmVuZGVyIHdpdGggdGhlIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBkZXBh
cnRtZW50IGV2ZXJ5IDkwIGRheXMgZm9yIHRoZSByZXN0IG9mIGhpcyBsaWZlLjwvcD48cD5JbiBO
b3ZlbWJlciBvZiAyMDE1LCB3aGlsZSBhdCBhIGZhbWlseSBjb29rb3V0LCBDb2xsaW5zIHRvb2sg
dGhlIHZpY3RpbSBvdXRzaWRlIGFuZCBwZXJmb3JtZWQgb3JhbCBzZXggb24gaGVyLiBDb2xsaW5z
IHdhcyBkaXNjb3ZlcmVkIGJ5IHRoZSBnaXJsJiM4MjE3O3MgZmF0aGVyLiBDb2xsaW5zIGxhdGVy
IG1ldCB3aXRoIHBvbGljZSBhbmQgY29uZmVzc2VkIHRvIHRoZSBjcmltZS48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.