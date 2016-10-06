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Akron man goes on trial in rape linked to DNA evidence; Efrem Johnson already in prison for murder

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 05:52 PM | Updated: October 6, 2016 - 09:24 PM
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Efrem Johnson (left) talks with his attorney Jason Wells in the courtroom of Summit County Common Pleas Court Judge Paul Gallagher Thursday, Oct. 6, 2016 in Akron, Ohio. He is being tried for rape and he is already in prison for murder. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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