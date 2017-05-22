Akron man granted work release after serving about half of one-year jail sentence; family of victim angered, saddened by ruling

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gbWFuIHdobyBzaG90IGFuZCBraWxsZWQgYW5vdGhlciBtYW4gd2FzIGdyYW50
ZWQgd29yayByZWxlYXNlIE1vbmRheSBhZnRlciBzZXJ2aW5nIGp1c3Qgb3ZlciBoYWxmIG9mIGEg
eWVhcmxvbmcgamFpbCBzZW50ZW5jZS48L3A+PHA+VmlzaXRpbmcgSnVkZ2UgUmljaGFyZCBSZWlu
Ym9sZCBydWxlZCB0aGF0IERhdmlkIEhpbGxpcyB3aWxsIGJlIHBlcm1pdHRlZCB0byB3b3JrIE1v
bmRheSB0aHJvdWdoIFNhdHVyZGF5LCBhbmQgb3RoZXJ3aXNlIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gYmUg
aG91c2VkIGF0IHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEphaWwuPC9wPjxwPkhpcyBkZWNpc2lvbiBhbmdl
cmVkIGFuZCBzYWRkZW5lZCB0aGUgZmFtaWx5IG9mIE1hcmN1cyBHbG92ZXIsIHRoZSBBa3JvbiBt
YW4gSGlsbGlzIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCBpbiBBdWd1c3QgMjAxNS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
aGF2ZSBubyB1bmRlcnN0YW5kaW5nIG9mIHRoaXMsJiM4MjIxOyBDcnlzdGFsIFRob21hcywgR2xv
dmVyJiM4MjE3O3MgbW90aGVyLCBzYWlkIGFmdGVyIHRoZSBoZWFyaW5nLCB3aXBpbmcgYXdheSB0
ZWFycy4gJiM4MjIwO0hlIHdhcyBzdXBwb3NlZCB0byBkbyBhIHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5I
aWxsaXMgd2FzIHNlZWtpbmcgZWl0aGVyIHdvcmsgcmVsZWFzZSBvciBob21lIGluY2FyY2VyYXRp
b24uIEhlIG1hZGUgdGhlIHJlcXVlc3QgYWZ0ZXIgaGF2aW5nIHNlcnZlZCBvbmx5IHRocmVlIG1v
bnRocyBpbiBqYWlsLjwvcD48cD5UaGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yJiM4MjE3O3Mg
T2ZmaWNlIG9wcG9zZWQgdGhlIHNlbnRlbmNlIG1vZGlmaWNhdGlvbi48L3A+PHA+SGlsbGlzLCAy
MiwgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgaW4gQXVndXN0IHRvIHZvbHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgZm9y
IHRoZSBzaG9vdGluZyBkZWF0aCBvZiBHbG92ZXIsIDI1LiBIaWxsaXMgY2xhaW1lZCBoZSBzaG90
IEdsb3ZlciBhZnRlciBHbG92ZXIgYW5kIFRlcnJ5IFRhcnQgZm9yY2VkIHRoZWlyIHdheSBpbnRv
IGhpcyBIaWxiaXNoIEF2ZW51ZSBob21lIGFuZCB0cmllZCB0byByb2IgaGltLiBIaWxsaXMgZmly
ZWQgc2hvdHMgYXQgdGhlIGZsZWVpbmcgbWVuIGZyb20gaGlzIGZyb250IHBvcmNoLjwvcD48cD5B
IGJ1bGxldCBzdHJ1Y2sgR2xvdmVyIGluIHRoZSBoZWFkIGFib3V0IDcwIHlhcmRzIGZyb20gSGls
bGlzJiM4MjE3OyBwcm9wZXJ0eS4gVGFydCBjbGFpbWVkIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgd2FzIGEgZHJ1
ZyBkZWFsIGdvbmUgYmFkLjwvcD48cD5IaWxsaXMgZmFjZWQgdGhyZWUgdG8gMTEgeWVhcnMgaW4g
cHJpc29uLiBSZWluYm9sZCBzZW50ZW5jZWQgSGlsbGlzIGluIG1pZC1Ob3ZlbWJlciB0byBzaXgg
eWVhcnMsIGJ1dCB0aGVuIHN1c3BlbmRlZCBmaXZlIHllYXJzIGFuZCBvcmRlcmVkIHRoYXQgaGUg
c2VydmUgb25lIHllYXIgaW4gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSmFpbC48L3A+PHA+VGhlIEdsb3Zl
ciBmYW1pbHkgdGhpbmtzIEhpbGxpcyBoYXMgYmVlbiBnaXZlbiBwcmVmZXJlbnRpYWwgdHJlYXRt
ZW50IGJlY2F1c2Ugb2YgaGlzIGZhbWlseSBjb25uZWN0aW9ucyAmIzgyMTI7IGhpcyBmYXRoZXIg
aXMgYSByZXRpcmVkIFN1bW1pdCBDb3VudHkgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIGRlcHV0eSBhbmQgaGlz
IG1vdGhlciB3b3JrcyBmb3IgdGhlIGNvdXJ0ICYjODIxMjsgYW5kIGJlY2F1c2UgaGUgaXMgd2hp
dGUsIHdoaWxlIEdsb3ZlciB3YXMgYmxhY2suPC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
Rm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhh
YmoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4gYW5k
IG9uIEZhY2Vib29rOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGgi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aDwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.